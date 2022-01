Marko Lazetic, il bomber del futuro per il Milan

Negli ultimi giorni intorno all’ambiente Milan è circolato il nome di Marko Lazetic, centravanti serbo classe 2004 di proprietà della Stella Rossa. La società rossonera si è attivata immediatamente per chiudere nel giro di poche ore l’operazione e portare il calciatore immediatamente in Italia. Il club di Via Aldo Rossi lo inserirà fin da subito in prima squadra visto l’imminente addio di Pietro Pellegri (destinato al Torino).

Ma di chi stiamo parlando? Lazetic è un attaccante fresco 18enne che in Serbia ha dato un’ottima impressione, al punto da sprecarsi i paragoni con Dusan Vlahovic, il centravanti più chiacchierato in Italia nell’ultimo periodo. Il Milan ha deciso di investirci in maniera importante, vista anche la linea guida societaria che la vede attiva sul fronte dei giovani prospetti in rampa di lancio.

Il profilo di Lazetic

Nonostante la giovane età, Marko Lazetic ci ha messo poco per strappare consensi in patria e conquistarsi la prima squadra guidata da Dejan Stankovic. Dopo un periodo in prestito al Graficar, il classe 2004 ha segnato 4 gol in 4 partite disputate con l’Under 19 della Stella Rossa, facendo contemporaneamente il salto con i grandi. Seppur rientri tra le rotazioni, Lazetic ha collezionato 14 presenze (per un totale di 370 minuti), segnando un gol in campionato.

Nel corso della prima parte di stagione ha avuto la chance di mettersi in mostra in Europa League (9′ contro il Ludogorets) e nelle qualificazioni della Champions League (11 minuti). Invece è andata meglio l’esperienza in Youth League: Lazetic ha siglato una doppietta che ha permesso alla Stella Rossa di vincere per 2-1 contro i pari-età del St.Patricks. Le sue prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi dello scouting del Milan: il contatto con la dirigenza serba c’è stato e l’accordo è stato raggiunto per una cifra di 3 milioni di euro più bonus. Sono da risolvere soltanto gli ultimi dettagli prima di organizzare il volo per l’attaccante con destinazione Milano per visite mediche e firma.

Alto 192 centimetri per 80 chilogrammi: nonostante le caratteristiche, Lazetic è un attaccante molto mobile su tutto il fronte offensivo. Buona tecnica, difesa del pallone e primo controllo rapido per provare a ribaltare l’azione: insomma le caratteristiche dell’attaccante moderno. In Serbia c’è lo paragona a Vlahovic ma l’intento è quello di mantenere un profilo basso. Il Milan non è stata l’unica squadra italiana a mettere gli occhi su di lui: infatti anche Torino e Fiorentina erano sulle sue tracce ma alla fine ha prevalso l’offerta del club di Via Aldo Rossi. Dunque non resta che attendere l’arrivo in Italia e vederlo vestire la maglia rossonera.

Lazetic, nome già conosciuto in Serie A

Il cognome del giovane Marko non è nuovo nell’ambiente della Serie A. Infatti, il baby talento destinato al Milan è il nipote di Nikola Lazetic, calciatore che nel massimo campionato italiano ha militato con le maglie di Lazio e Torino, attualmente dirigente federale.

Due ruoli diversi quello di zio e nipote: Nikola era un esterno di centrocampo, Marko – come sappiamo – è un destinato a diventare un centravanti di razza. Il primo non ha avuto grande fortuna nel corso della sua carriera, mentre il classe 2004 sembra intenzionato a riscrivere la storia della famiglia Lazetic, di cui fa parte anche il padre, un ex-pallavolista.

La speranza all’interno dell’ambiente Milan è che possa fare le fortune dei rossoneri, visto che sarà inserito immediatamente in prima squadra. Pioli potrà disporre di una giovane punta da far crescere sotto le ali protettive di due colossi come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Si attende soltanto l’arrivo in Italia del giovane Marko Lazetic.