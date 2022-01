“Mamma posso fare il tiktoker?”: il primo libro di Vanessa Padovani

Da martedì 22 Febbraio sarà disponibile in tutte le librerie “Mamma, posso fare il Tik Toker?” il primo libro di Vanessa Padovani, alias Miss Mamma sorriso. Si tratta di una delle mamme più seguite su TikTok, la donna conta infatti oltre 2 milioni e mezzo di followers. Il libro in uscita per Mondadori Electa, è già pre ordinabile, facendo click su questo link.

Miss Mamma sorriso, al secolo Vanessa Padovani, è una vera e propria star del web. Le sue armi vincenti sono: la spontaneità dei contenuti che pubblica, una famiglia numerosa tutta al maschile e naturalmente il suo sorriso. La sua è una storia unica, iniziata tre anni fa, su richiesta del figlio.

Dopo aver effettuato la registrazione a musical.ly oggi TikTok, comincia l’avventura che oggi la vedi mamma e Tiktoker. Vanessa Padovani è una mamma come tante che nata analogica diventa per necessità e per amore dei propri figli digitale. Nel libro sarà possibile conoscere tutta la sua storia.

“Sono orgogliosa di questo mio primo libro” dichiara Vanessa Padovani “si sente parlare sempre più spesso di TikTok, questa piattaforma ormai da anni fa parte della mia vita quotidiana. È uno strumento che mi ha avvicinato al mondo dei miei figli“. E aggiunge: “All’inizio ero anche io scettica, ma grazie a loro ho imparato a coglierne funzioni e opportunità“.

“Sono una mamma che è nata analogica ma cresciuta digitale che racconta tutte le difficoltà che ha incontrato nell’ adattarsi ai nuovi canali di comunicazione” spiega nel comunicato Vanessa Padovani. E a proposito dell’approccio ai social spiega: “Non fermiamoci all’apparenza e non rigettiamo a priori l’utilizzo di queste piattaforme, digitalizziamoci e rimaniamo al passo con tempi per unirci sempre di più al mondo dei nostri adorati figli”.

Di cosa parla il libro

Nella sua prima opera Vanessa Padovani accompagna il lettore nel mondo delle mamme digitali tra racconti, aneddoti, esperienze personali, chicche del mestiere e piccoli segreti per imparare a diventare una mamma al passo con la società 3.0. Destreggiandosi su Tik Tok, l’obiettivo è trasmettere un messaggio ben preciso: i social se correttamente utilizzati hanno il potere di unire le persone soprattutto in momenti di difficoltà, regalando spesso un sorriso.

Attraverso il suo primo libro “Mamma, posso fare il TikToker?” Miss Mamma sorriso ripercorre così la sua divertente storia e la mette al servizio di tutti facendoci riflettere sul rapporto quotidiano che intercorre tra genitori, social e figli. Un legame sempre più imprescindibile nelle società odierne che non bisogna rifiutare per partito preso. Una marcia in più per colmare almeno in parte, quella distanza generazionale che spesso ci separa da loro. Una sorta di manuale per mamme digitali contemporanee che vogliono entrare nel merito di TikTok e approfondire curiosità e conoscenze.