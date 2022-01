C’è Posta per te: in che rapporti sono oggi Luigi e Carmen?

A qualche mese dal confronto a “C’è Posta per te”, tra Luigi e Carmen i rapporti si sarebbero nuovamente incrinati: diverse le fonti concordanti

Tra le storie che ieri sera hanno maggiormente appassionato il pubblico di “C’è Posta per te”, quella che ha visto agli estremi della busta Luigi e Carmen.

Lei, diciannovenne di Sant’Antimo (NA) si è rivolta a Maria De Filippi, insieme al fidanzato Valentino, per provare a riallacciare i rapporti con suo padre che è uscito dalla sua vita da circa due anni e si è rifatto una vita accanto alla giovane compagna Nunzia, con la quale ha avuto un altro figlio.

Per convincere Luigi a dare una seconda possibilità alla figlia, che negli anni è stata nel bel mezzo di una guerra tra i suoi due genitori per presunti mancati alimenti, Maria De Filippi lo ha raggiunto addirittura fuori dallo studio di “C’è Posta per te”. Dopo averne parlato diffusamente anche con la sua compagna Nunzia, Luigi ha deciso di dare una seconda possibilità a sua figlia aprendo la popolare busta del people-show di Canale 5.

E poi…?

A qualche mese dalla registrazione della nuova edizione di “C’è Posta”, le cose tra Luigi e Carmen sarebbero tornate al punto di partenza: una fonte afferente al magazine IlVicolodelleNews, ha infatti riferito che dopo la puntata padre e figlia hanno continuato a frequentarsi per un po’, salvo poi interrompere nuovamente i rapporti.

Una persona vicina a Carmen, conferma questa versione in un messaggio privato all’influencer Marco Marfella (sui social noto come Il Menestrelloh). Nel messaggio inequivocabilmente si legge: “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente. Conosco Carmen”