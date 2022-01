La Sposa: anticipazioni domenica 30 Gennaio 2022

Quella in onda domenica 30 Gennaio 2022 alle 21.25 su Raiuno, è l’ultima puntata della miniserie con Serena Rossi “La Sposa”: anticipazioni

Andrà in onda domenica 30 Gennaio 2022, la terza ed ultima puntata de “La Sposa”, miniserie in tre puntate per la regia di Giacomo Campiotti (già dietro al grande successo Rai di qualche anno fa “Braccialetti Rossi”) e con protagonista Serena Rossi, in queste settimane a Napoli per girare la seconda stagione di “Mina Settembre”.

Di seguito tutte le anticipazioni.

Una morte shock

Tra Maria e Italo (Giorgio Marchesi) è tornato il sereno: i due, decidono quindi di provare a costituire una vera famiglia con il piccolo Paolino e la bambina che la ragazza porta in grembo. Ma un destino amaro è dietro l’angolo: per salvare Paolino da un incendio scoppiato nel cortile della loro tenuta di campagna, Italo non esiterà a gettarsi tra le fiamme, morendo sul colpo e lasciando in Maria e nel bambino un indicibile vuoto.

Una nuova vita

La gravidanza di Maria, intanto, è a rischio: la ragazza dovrà trascorrere un lungo periodo in ospedale, e per questo affida il piccolo Paolino alla sua amica Nunzia (Antonella Prisco). Scoprirà qualche tempo dopo che Paolino, per volere di Antonio (Mario Sgueglia), è stato trasferito in un istituto. Maria farà di tutto perchè Paolino torni a casa e nel frattempo, diventata mamma di Vittoria, riuscirà finalmente a realizzare il sogno di cui lei e Italo avevano spesso parlato: fondare una cooperativa gestita da sole donne.