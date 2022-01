Oroscopo Branko di oggi, domenica 23 gennaio 2022. Scopri il tuo segno

Ariete Va in onda il tango della gelosia. Rilassatevi perché Mercurio è in buona posizione.

Toro Attenti, sembra che qualcuno voglia giocare con voi. L’amore sembra vecchio quindi bisogna dare un tocco al vostro rapporto coniugale. Alle 12.54 arriva Marte, ne vedremo delle belle.

Gemelli Marte ringhia ma è l’ultimo giorno. Dopo sarà un periodo eccitante.

Cancro Nervosismo già da ieri sera ma le vostre prove tecniche di bravura ci piacciono.

Leone Qualche collaborazione in vista che lascia perplessi oppure stupiti. Il mese dell’Acquario è sempre il più difficile.

Vergine L’amore va sempre meglio ma le risposte passionali sono sempre fredde. Il giorno è ben illuminato.

Bilancia Parecchie spine in questa rosa che sta per sbocciare. Già da oggi, invitiamo alla cautela per il futuro.

Scorpione L’atteggiamento impulsivo non vi aiuta di certo. Mercurio in Acquario è un osso duro per voi.

Sagittario Rendete più raffinato il vostro aspetto.

Capricorno Crediamo nelle vostre possibilità e nella vostra felicità in amore. Da tempo il cielo non vi sorride come ora.

Acquario Siete delle farfalle, questa è la verità. Un giorno avete giurato eterna fedeltà, ricordatelo.