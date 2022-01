Napoli-Salernitana: le probabili formazioni del match

La Salernitana è impegnata nella vicina trasferta di Napoli per la 23esima giornata di Serie A. Una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie sebbene allo stadio Diego Armando Maradona sarà presente solo quella partenopea. I granata non arrivano certo da favoriti sul campo del Napoli, complici anche le tante assenze e rientri last minute causa Covid. L’orgoglio però può fare la differenze in partite come queste.

QUI NAPOLI Nel Napoli Insigne e Osimhen difficilmente saranno titoali. In porta ci sarà molto probabilmente Meret, difeso dal quartetto composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Lobotka, con Elmas, Zielinski e Lozano sulla trequarti. In avanti Mertens sarà l’unico terminale offensivo.

QUI SALERNITANA I granata dovranno fare i conti con diversi casi di Covid-19 e l’assenza di Ranieri per squalifica oltre ai vari infortuni. La squadra è praticamente decimata, al punto che la panchina sarà composta quasi totalmente da ragazzi pescati dalla primavera. In porta dovrebbe giocare Belec, difeso da Delli Carri, Bogdan e Veseli (con Gagliolo appena negativizzato che potrebbe partire dal primo minuto se sta bene). Esterni di centrocampo saranno Kechrida e Jaroszynski (con quest’ultimo che potrebbe essere sostituito da Delli Carri se Gagliolo dovesse farcela). Difficile, invece, vedere Ruggeri titolare visto che è appena rientrato da un lungo stop per infortunio. Interni del centrocampo saranno Schiavone, Di Tacchio e Obi, mentre in avanti le uniche due punte disponibili sono Bonazzoli e Vergani (all’esordio da titolare).

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Vergani, Bonazzoli.