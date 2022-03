Covid 19 Italia: il bollettino del 25 marzo 2022

Nel bollettino di oggi, 16 marzo 2022, sull’andamento del Covid-19 si registrano 75.616 nuovi casi.

Il tasso di positività si attesta al 15,0% (+0,0%). Preoccupa ancora l’alto numero di decessi (146 nella giornata odierna) mentre è in calo il numero dei pazienti in terapia intensiva e dei ricoverati nelle strutture ospedaliere: +0 terapie intensive; -35 ricoveri. Incoraggiante il numero delle guarigioni che raggiunge quota 75.773. Oggi sono stati processati 503.973 tamponi. Infine, sono 135.655.723 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Il Long Covid: disturbi legati all’olfatto dopo un anno

Long Covid, quasi una persona su 4 continua a soffrire di disturbi olfattivi dopo anche più di un anno dal contagio; questo è quanto emerso dallo studio multicentrico italiano, pubblicato sulla rivista Brain Sciences. I risultati sono stati ottenuti da uno studio prospettico, il primo al mondo, condotto su 152 pazienti; una percentuale tra il 20% e il 25% di questi pazienti lamenta disturbi dell’olfatto.

ll lavoro di ricerca, coordinato da Arianna Di Stadio, professore associato di Otorinolaringoiatria presso l’Università di Catania, ha dimostrato come su 152 pazienti, 50 pazienti (il 32,8% del totale) presentassero sintomi quali anosmia, ovvero assenza di olfatto; il 25 (16,4%) iposmia, cioè riduzione dell’olfatto. Il 10 (6,6%) parosmia, ovvero disfunzione dell’olfatto, e 58 pazienti (38,2%) invece una combinazione di iposmia e parosmia.