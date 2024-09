“9 minuti con l’Arcivescovo” – 18° conversazione con sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

di Redazione ZON

Ritorna, oggi, 27 settembre 2024, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo, per iniziare, ha fornito un bilancio sui solenni festeggiamenti in onore del Patrono di Salerno, l’Apostolo Matteo, per poi soffermarsi sulle nuove ordinazioni in programma il 29 settembre, nonché sulla Festa dei Popoli prevista per domenica. S.E. Monsignor Bellandi, a seguire, ha ricordato che ad ottobre riprende la Visita Pastorale e che, sempre a ottobre, è in programma la chiusura dei festeggiamenti per il 25° anniversario del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II.

Infine, l’Arcivescovo ha espresso delle riflessioni in merito all’incremento di violenze e delitti familiari registrato nell’ultimo periodo nel nostro Paese, ricordando l’importanza della tutela del valore della vita.

