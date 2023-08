“9 minuti con l’Arcivescovo” – 6ª conversazione con sua Eccellenza Monsignor Bellandi

di Rita Milione

Nuovo appuntamento, oggi, 25 agosto 2023, ultimo venerdì del mese, con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo si è soffermato, per iniziare, sulla sua partecipazione, da relatore, al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazone, nonché sugli esercizi spirituali dei Diaconi a San Gerardo e sulla tappa in montagna dei Sacerdoti giovani. Ancora, S.E. Monsignor Bellandi ha parlato dell’ingresso di diversi nuovi Parroci a settembre, in particolare di quello di Don Felice Moliterno in Cattedrale. Spostando l’attenzione sul fitto calendario dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono di Salerno, l’Apostolo Matteo, ha annunciato, tra i numerosi appuntamenti, le Giornate Matteane.

Infine, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha espresso la sua riflessione sul tema di attualità che ha scosso l’Italia intera: l’agghiacciante caso di stupro di gruppo ai danni di una giovane, a Palermo.