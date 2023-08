Salerno, caos passaporti in Questura: boom di richieste

di Rita Milione

File e disagi per i cittadini che necessitano di un documento nuovo o rinnovato nell’ufficio passaporti della Questura di Salerno. In questi giorni i numeri – come riporta Salerno notizie – iniziano ad essere più contenuti ma nelle scorse settimane ci sono stati periodi caldissimi.

Questo grande afflusso di persone, ha portato con sé anche un notevole carico di disagi perché non è stato attrezzato nessuno spazio che potesse rendere l’attesa per i cittadini meno faticosa.

“Non c’è una sala d’aspetto, fa molto caldo e sismo costretti a sederci qui sugli scalini”, racconta una signora.