Battipaglia, rissa tra giovani degenera: accoltellato 18enne

di Rita Milione

Attimi di tensione nella serata di ieri in via Italia nel territorio di Battipaglia, dove un 18enne marocchino – come riporta Salerno Today – è stato accoltellato durante una rissa tra un gruppo di giovani del posto ed una comitiva di stranieri.

Velocemente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Il 18enne ha riportato una ferita all’avambraccio sinistro, fortunatamente non grave. Indagano le Forze dell’Ordine per fare chiarezza sull’accaduto.