SS 163 “Amalfitana” aperta nel fine settimana nel comune di Maiori

di Rita Milione

Sulla strada statale 163 “Amalfitana”, nelle giornate di sabato e domenica saranno sospesi i lavori di somma urgenza attualmente in corso da parte del Comune di Maiori per la messa in sicurezza del versante interessato dall’incendio dello scorso 12 agosto, in località Capo D’Orso.

La statale sarà pertanto regolarmente aperta al traffico, con transito regolato a senso unico alternato, come concordato presso la Prefettura di Napoli.

Dal lunedì al venerdì resterà invece in vigore la chiusura del tratto nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 16:00.

Le attività, eseguite dal Comune di Maiori e finanziati con fondi del Genio Civile e della Protezione Civile Regionale per un importo complessivo di circa 350mila euro, avranno una durata di 45 giorni e riguarderanno, nel dettaglio: l’ispezione e pulizia del versante interessato dall’incendio nella parte più vicina alla strada; il taglio di piante, anche di alto fusto, interessate dall’incendio e non recuperabili; il disgaggio di blocchi instabili in precarie condizioni di equilibrio e il posizionamento delle barriere paramassi sul versante basso secondo la fattibilità dell’area di intervento.