Oroscopo Branko venerdì 25 agosto 2023: Vergine positiva

Ariete Sarà il periodo giusto per concretizzare i progetti creativi. Le persone che amate vi saranno di supporto. Sorprese in ambito lavorativo.

Toro L’atmosfera non sembra delle migliori, ma potete farla funzionare per voi. Se mantenete il vostro ruolo sarete capaci di superare gli ostacoli. Tenete un comportamento controllato, rappresenterà un vantaggio nelle discussioni.

Gemelli La modestia costituisce la chiave del successo in ogni relazione. Se volete riscuotere successo nel lavoro evitate di tenere un atteggiamento di superiorità verso gli altri.

Cancro Bisogna essere realisti. Ne avete passate tante ultimamente ed è bello che abbiate avuto la possibilità di esplorare nuove opportunità, ma è tempo di tornare alle proprie origini.

Leone È il momento giusto per esprimervi, soprattutto con le persone che possono esservi d’aiuto nel realizzare i vostri progetti.

Vergine In questa giornata di fine agosto vi sentite bene, quindi, dovreste riuscire a fare molto. Attenzione a non esagerare con il cibo, potreste pensare di avere molte energie, ma non durerà per sempre.

Bilancia Non lasciatevi ingannare dalla capacità di persuasione di qualcuno che vuole vendervi qualcosa di cui in realtà non avete bisogno. Tirate un po’ fuori quello che avete dentro, soprattutto per liberarvi dallo stress.

Scorpione Dietro ogni ostacolo o problema c’è un’occasione per crescere e migliorare, grazie al duro lavoro. Avete una fervida immaginazione che vi porta in posti fantastici che vi aiutano a staccare la spina da tutte le cose negative.

Sagittario Alcune persone che vi circondano hanno una doppia personalità di cui non vi siete resi conto. Aspetti nascosti che possono farli diventare vostri avversari.

Capricorno Quella di oggi sarà una giornata stupenda. Dovete solo concentrarvi nel fare le cose più importanti e tutto andrà al suo posto.

Acquario Si prospetta un’ottima giornata per voi. Il tempo è perfetto per sfruttare delle opportunità, riuscirete a concentrarvi e a fare dei grandi progressi.