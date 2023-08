Salernitano, moria di pesci sul litorale: è colpa dei parassiti

di Rita Milione

Panico tra i bagnanti sul bagnasciuga del litorale salernitano, dove qualche giorno fa sono stati trovati migliaia di pesci morti. Le analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno hanno evidenziato – come riporta ANSA – che il fenomeno è da attribuire ad infezione da microsporidi, parassiti la cui specie è in corso di identificazione. I pesci morti appartengono alla specie alaccia (Sardinella aurita).

L’indagine dell’Istituto Zooprofilattico

“Sulla base delle lesioni riscontrate e delle caratteristiche strutturali delle spore e dei parassiti liberi identificati, si tratterebbe di un’infezione riferibile al genere Glugea”, ha dischiarato Fabio Di Nocera, responsabile Unità Operativa Semplice Ittiopatologia Izsm. L’infezione, non trasmissibile all’uomo, è stata in passato già ampiamente riscontrata in alacce pescate in Paesi che affacciano sul Mediterraneo. Sulle cause della diffusione dell’infezione potrebbe aver giocato un ruolo rilevante la stagionalità”.