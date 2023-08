Bullismo a Brindisi: due cugini picchiati da una baby gang

di Anna Del Prete

BULLISMO A BRINDISI – Nella serata di ieri intorno alle 21.30 è avvenuto un violento episodio di bullismo nel centro di Brindisi. Due cugini 17enni sono stati picchiati brutalmente da una baby gang.

Uno dei due giovani è in condizioni gravi, e trasferito presso l’ospedale di Bari.

Bullismo a Brindisi: la dinamica dell’aggressione

Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine i due 17enni stavano aspettando la fermata dell’autobus per tornare a casa. All’improvviso avrebbero subito l’aggressione selvaggiamente da una baby gang di quattro ragazzi, senza un’apparente motivo. Il branco ha picchiato selvaggiamente con calci e pugni i due giovani, per poi far perdere le loro tracce.

A soccorrere i due adolescenti sono stati alcuni dipendenti di un supermercato nelle vicinanze.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Brindisi. I soccorsi hanno portato i due giovani nel pronto soccorso dell’ospedale Perrino. Uno dei due giovani, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasferito all’ospedale di Bari, l’altro è stato dimesso dopo alcune ore.

Le Indagini da parte dei Carabinieri sono in corso per risalire ai responsabili dell’aggressione. Messe a controllo anche le immagini riprese dalle telecamere della zona. Già nei mesi scorsi, peraltro, uno dei due minorenni finiti in ospedale, sarebbe stato vittima di atti di bullismo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cyberbullismo: introdotto un nuovo sistema anti bullismo su Xbox