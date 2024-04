A Baronissi il “Family Festival, insieme da 20 anni”

di Rita Milione

Domenica pomeriggio si è concluso il FAMILY FESTIVAL I ediz. -Insieme da 20 Anni. Un pomeriggio ricco di sorprese per i cittadini di Baronissi che hanno assistito a un Flash mob ‘corale’ dove tutti i cori invitati dall’Assoc. INSIEME per CASO hanno cantato, appunto, tutti insieme, da Parco della Rinascita fino a p.zza della Repubblica per poi andare in Aula Consiliare e dare inizio al Concerto finale. La musica di solo voci, di tante voci ha colorato Baronissi lungo il percorso. La festa è continuata in Aula Consiliare con il concerto e le esibizioni di ogni Coro. La serata è stata condotta da Gaetano Troiano.

Hanno aperto i padroni di casi, i festeggiati Insieme per Caso con due brani della canzone napoletana: Lariulà e Tiempe belle ‘e ‘na vota. Poi Sono stati i piccoli coristi del Coro Mariele Ventre di Ragusa diretto dal M° Giovanna Guastella insieme al Junior Chorus diretto dal M° Biagio Capacchione hanno cantato ‘La Casa Stregata’ dello Zecchino D’oro e ‘Smile’ accompagnati dalla musica dal vivo e la fisarmonica del M° Biagio Capacchione. A Seguire il Teen Chorus diretti sempre dal M° Biagio Capacchione con brani a cappella e poi l’Aula Consiliare è scoppiata di musica, gioia di cantare insieme grazie alle performance dei coinvolgenti Coro Crescent di Salerno diretto dal M° Paola De Maio e The Blue Gospel Singer di San Giorgio a Cremano (Na) diretto dal M° Mario Padovano con il loro repertorio internazionale di altissimo livello. È stata una grande festa collettiva per i cori e per il numerosissimo pubblico che ha riempito l’Aula Consiliare affascinato da tutto ciò e dall’essere coinvolto anche lui coralmente! Due giorni dove la bellezza della coralità è stata rappresentata da cori locali e cori di importanza nazionale e internazionale dal grande valore artistico.

Con il suo quarto appuntamento del 20 e 21 Aprile, si è concluso FAMILY FESTIVAL I ediz. -Insieme da 20 Anni. Due giorni di rassegna corale a cui hanno partecipato gruppi corali della Campania e della Sicilia accomunati dallo spirito della “festa” e dalla stessa mission: sensibilizzare le generazioni di oggi e di ieri al mondo dell’arte per far loro riscoprire il gusto, la bellezza e la gioia dello stare bene insieme arricchendosi attraverso esperienze socializzanti e condivise; tutto per festeggiare i 20 anni del coro Insieme per Caso di Baronissi, 20 anni di amicizia, di coralità, di condivisione, di iniziative, di solidarietà.

Sono stati due giorni in cui Baronissi si è parlato, cantato e festeggiato la bellezza della coralità.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Baronissi, con il patrocinio dell’ARCC (Associazione Regionale Cori campani) e in collaborazione con la Scuola di formazione musicale Musica In di Baronissi.

I Cori che hanno partecipato sono stati:

Coro Mariele Ventre di Ragusa diretto dalla Maestra Giovanna Guastella

Coro The Blue Gospel Singer di San Giorgio a Cremano (Na) diretto dal Maestro Mario Padovano

Coro Crescent di Salerno diretto dal Maestro Paola De Maio

Coro Junior Musica in e Teen Chorus di Baronissi (Sa) diretti dal Maestro Biagio Capacchione

Coro Insieme per Caso di Baronissi (Sa) diretto dal Maestro Biagio Capacchione

FAMILY FESTIVAL I ediz. -Insieme da 20 Anni –‘Buon Compleanno in Coro’ è iniziato già Sabato 20 Aprile sempre in Aula Consiliare del Comune di Baronissi con l’appuntamento ‘Il mio canto libero’ dove i Maestri dei cori presenti e loro coristi e la referente di ARCC (Associazione Regionale Cori Campani) Marianna Di Florio con le loro testimonianze, curiosità e racconti hanno evidenziato l’ importanza della coralità come forma di aggregazione intergenerazionale, educazione verso arte, cultura, famiglia e coralità; poi ogni coro si è presentato ognuno con l’ esibizione di un brano.

Ha condotto l’appuntamento il giornalista scrittore Paolo Romano.