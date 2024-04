Baronissi, “FAMILY Festival” 1ª edizione: buon compleanno in coro!

di Rita Milione

FAMILY Festival I ediz. a cura dell’Associazione socio culturale musicale INSIEME per Caso di Baronissi è giunto al suo ultimo e doppio appuntamento che si terrà il 20 e 21 Aprile p.v.

FAMILY Festival I ediz è nato in occasione dei nostri 20 anni di attività corale e per promuove la cultura e l’arte a livello nazionale. Filo conduttore di ogni singolo evento è stato ‘la famiglia’ perché è grazie ad essa e ai suoi valori che è nato il coro Insieme per Caso; famiglia intesa in ogni sua espressione (lavorativa, artistica, associativa, sportiva, naturale, allargata, ecc..) in quanto ‘comunità umana’ ed ‘elemento fondamentale di ogni società’ (cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/famiglia/).

L’ ASSOCIAZIONE “INSIEME PER CASO” in collaborazione con il Comune di Baronissi (SA) INDICE il Primo Concorso Regionale PREMIO DELLE ARTI “SALVATRICE SCIUMANO” di POESIA, RACCONTO, PITTURA, FOTOGRAFIA rivolto a bambini, giovani e adulti. Tema del Concorso è: Ricordi, quotidianità e speranze. Il passato che ritorna, il presente da vivere, il futuro da realizzare. Il tempo scandisce la vita e lascia il segno in noi.

Il Premio è intitolato alla memoria di Salvatrice Sciumano, nostra corista, insegnante dai grandi valori e punto di riferimento per la comunità di Baronissi, che ha portato il suo principio di ‘famiglia’ nella scuola, nella vita parrocchiale e nel sociale. Gli elaborati verranno esaminati e selezionati da una giuria presieduta dal giornalista e scrittore Paolo Romano e sarà composta da membri esperti in materia e da rappresentanti dell’Associazione organizzatrice del concorso. Verrà premiato il primo classificato di ogni singola categoria con un premio in denaro.

In sintesi, il Concorso si articola in quattro Sezioni:

Sez. POESIA per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Sez. FOTOGRAFIA per giovani dai 14 ai 18 anni

Sez. PITTURA per giovani e adulti dai 18 anni in su.

Sez. RACCONTO per giovani e adulti dai 18 anni in su.

E’ possibile partecipare a uno o più sezioni, rispettando i requisiti richiesti e il tema proposto; la partecipazione è individuale.

È possibile richiedere il regolamento completo del Concorso inviando una mail a [email protected]. Tutte le opere dovranno pervenire entro la data del 20 Gennaio 2024 nelle modalità indicate nel regolamento; ciò nonostante, se ci dovesse essere la necessità, prorogheremo la scadenza del concorso di alcuni giorni affinché tutti coloro che lo desiderano, abbiano la possibilità di ultimare le proprie opere (soprattutto quelle per la sez. pittura che richiedono più tempi tecnici) e così candidarsi, quindi invitiamo comunque ad inviare le opere anche dopo il 20 e non oltre il 30 Gennaio!

Pur essendo alla prima edizione, siamo certi che in nostro territorio risponderà partecipando con entusiasmo alla nostra iniziativa culturale!

Il Concorso è il terzo evento del Family Festival, il primo si è svolto il 19 Dicembre scorso con la serata spettacolo a sostegno di Fondazione Telethon in collaborazione con Musica in del M° Biagio Capacchione (ref. di zona per Telethon); appuntamento ormai consolidato da più di dieci anni sempre con ottimi risultati di pubblico e raccolta donazioni, quest’anno sono stati donati a Telethon € 2.410,00; il secondo si è svolto lo scorso 3 Gennaio con il Concerto ‘LA PACE SI FA IN QUATTRO – musica e parole contro la guerra’ sempre in collaborazione con Musica In del M° Biagio Capacchione e il Comune di Baronissi.