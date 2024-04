Baronissi, due studenti della scuola Autonomia 82 vincono la “Tenzone dantesca dei piccoli”

di Rita Milione

Straordinaria affermazione per la scuola secondaria di primo grado “Autonomia 82” di Baronissi che vince due premi su tre alla “Tenzone dantesca dei piccoli”, organizzata dal Liceo classico G. Vico. A conquistare i gradini più alti del podio gli studenti Alessia Beccio e Andrea Pica che hanno vinto rispettivamente per il Purgatorio e il Paradiso.

La Tenzone dantesca è una gara nazionale di memoria poetica promossa dall’I.I.S “G. B. Vico” di Nocera Inferiore: i due studenti vincitori hanno declamato a memoria 30 versi a scelta (dal Canto XV dell’Inferno, dal canto XXVI del Purgatorio o dal canto XXIV del Paradiso) scelti in relazione al tema dell’anno “Dante e i maestri” – Fin che ‘l maestro la question propone- (Paradiso XXIV,47).

La manifestazione intende educare i ragazzi delle scuole secondarie di I grado del territorio all’amore per Dante Alighieri e per la Divina Commedia in modo da far giungere gli echi della poesia del Sommo Poeta anche alle giovani generazioni.

Andrea Pica della III B ha vinto per la categoria “Paradiso”; Alessia Beccio della II B per la categoria “Purgatorio”. Ottima affermazione per Emanuele Passero, Giulia D’Arienzo e Alice Luisi che hanno gareggiato nella categoria Inferno ricevendo positivi consensi.

Il Primo Cittadino Gianfranco Valiante ha ricevuto i ragazzi a Palazzo di Città, accompagnati dalla dirigente scolastica Maria Annunziata Moschella e dalla docente di italiano Anna De Santis: “Una soddisfazione enorme per la nostra Città – ha sottolineato il Sindaco di Baronissi – si è affermata tra tante scuole partecipanti al concorso nazionale piazzando due vincitori su tre. Siamo orgogliosi dei nostri studenti che hanno dimostrato talento, passione e creatività. Sono il nostro futuro, i cittadini di domani, ed è nostro dovere incoraggiarli e sostenerli”.