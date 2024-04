A Baronissi torna l’evento “Di Food in Tour” nella “Spring Edition”

di Rita Milione

Domenica 21 aprile 2024 alle ore 9:30, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Gianfranco Valiante, i partecipanti inizieranno la visita di alcuni dei monumenti più rappresentativi di Baronissi assieme alla Pro Loco e ai suoi soci di cui la Presidente Maria Picarone. La Presidente si è subito attivata per riorganizzare l’itinerario culturale ed enogastronomico, affinché i visitatori potessero tornare a Baronissi, dopo la disdetta del precedente tour lo scorso 7 gennaio 2024, causa allerta meteo. La Pro Loco è anche fautrice del progetto di promozione turistica territoriale “Visit Baronissi” che include diversi itinerari, occupandosi dell’organizzazione delle visite guidate.

La passeggiata del 21 aprile rientra in questo circuito di valorizzazione della cittadina più rappresentativa della Valle dell’Irno e la Pro Loco si è attivata affinché “Di Food in Tour” venisse riproposto per la seconda volta sul territorio comunale dopo quattro anni di assenza. La Presidente del Gruppo CTG Picentia di Salerno, Mina Felici, ha sostenuto ancora una volta l’importanza del progetto appoggiato dall’Associazione CTG Picentia APS di Salerno, affermando: “Invitiamo tutti gli amanti del viaggio, della cultura e della buona cucina a partecipare al tour, un’opportunità unica per vivere un’esperienza multisensoriale e arricchente, tra storia, arte e gastronomia, in pieno stile CTG”.

La passeggiata culturale, che riempirà parte della mattinata, prenderà il via dal Parco del Ciliegio completamente fiorito per ammirare il fenomeno giapponese dello “Hanami” e vivere la magia della primavera, immergendosi nella bellezza effimera dei fiori di ciliegio e godendo di momenti di pace e riflessione sotto i rami fioriti. La Pro Loco ha organizzato anche un contest fotografico che terminerà il 26 aprile sui propri canali social, dove la foto più votata, avente come soggetto i ciliegi, farà vincere al suo autore una Polaroid Fujifilm12. Dopo il Parco la passeggiata proseguirà verso gli scorci più caratteristici come quelli dei Casali con i pannelli maiolicati, della Villa e del Palazzo Comunale, le Chiese di Montevergine e del Santissmo Salvatore.

A seguire gli approfondimenti enogastronomici che da sempre hanno caratterizzato i tour, come la visita mattutina alla Cantina Guerritore, apprezzata per i suoi rinomati vini, e pomeridiana alla Pasticceria Baunilha di Stefania Fasano per assistere in diretta alla creazione dei suoi più rinomati dolci artigianali. Insieme si proseguirà per il pranzo presso la Pizzeria Vittoria di Sabatino Citro, dove il menù sarà a base di antipasto con prodotti selezionati, pizze territoriali e di stagione, dessert ideato in collaborazione con la Pasticceria Baunilha.

Nel pomeriggio ci si dirigerà verso il Convento della SS.Trinità, il Museo FRAC e lungo il percorso si potranno ammirare i recenti graffiti che hanno arricchito il progetto di street art Overline. Il programma sarà impreziosito dalla conoscenza, tramite un documentario, dell’artista Nicola Fumo, esponente illustre del barocco napoletano a cui è stata dedicata una statua dal maestro scultore Pier Francesco Mastroberti. A seguire la Pro Loco organizzerà un laboratorio sulla conoscenza dell’antica mela limoncella che viene coltivata proprio a Baronissi assieme alla mela annurca, a cui seguirà una degustazione di prodotti ricavati utilizzando la medesima mela.

La Vicepresidente e giornalista enogastronomica Annamaria Parlato ha aggiunto: “Cari Amanti della Cultura e del Viaggio, siamo liete di invitarvi a partecipare al nostro esclusivo tour, un’esperienza indimenticabile pensata per coloro che desiderano scoprire le meraviglie nascoste di questa affascinante destinazione della Valle dell’Irno. La promozione culturale riveste un’importanza fondamentale per diversi motivi che vanno ben oltre la semplice divulgazione di eventi, luoghi o tradizioni. È un investimento prezioso per il futuro di una società che contribuisce a costruire una comunità più coesa, consapevole, creativa e aperta al dialogo e alla collaborazione, valorizzando e celebrando la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale condiviso. Sono diversi anni ormai che promuoviamo la provincia salernitana e il nostro impegno non si fermerà, anzi proseguirà in questa direzione e si arricchirà di ulteriori novità, creando sinergie e facendo rete con i territori che ci ospitano”. Il Food Blog 2Ingredienti Arte&Cibo sarà media partner dell’evento.

Il CTG (Centro Turistico Giovanile) è un’ Associazione nazionale senza scopo di lucro che promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell’uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell’ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell’ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell’animazione e rivolgendosi a tutte le fasce di età, in particolare a quelle giovanili. Nato nel 1949, il Ctg oggi si estende in tutta Italia con centinaia di realtà tra gruppi di base, circoli e centri di vacanza in località di grande richiamo turistico e naturalistico, con una rete diffusa di comitati provinciali e di consigli regionali, coinvolgendo ogni anno nelle proprie attività migliaia di persone.

Il CTG è riconosciuto dal Ministero dell’Interno come Ente Nazionale con Finalità Assistenziali ed è altresì iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione “reti associative” e “Associazioni di Promozione Sociale”. Ulteriore riconoscimento ufficiale come Associazione è quello concesso dalla CEI. Il 2 marzo 2019 è stato stipulato un protocollo d’intesa con “I Borghi più belli d’Italia”, per valorizzare l’Italia e le sue bellezze e il 6 giugno 2019 con il MIC sull’educazione e formazione al patrimonio culturale. Nel gennaio 2022 con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, si sono poste le basi per attuare azioni pilota supportate dal Ministero stesso, per la realizzazione del progetto di interesse comune “Le Città Ospitali”.