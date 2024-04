Mercato San Severino, attivazione Ambulatorio del Pancreas al “Fucito”

di Rita Milione

All’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi, si delinea sempre più, un percorso diagnostico e terapeutico per determinate patologie invalidanti come quelle del pancreas, che spesso causano migrazione sanitaria verso altre regioni. A tal riguardo, presso il Reparto di Endoscopia Digestiva del Polo G. Fucito, di Mercato San Severino, diretto dal dottore Attilio Maurano, già Centro di Riferimento Regionale per il trattamento del pancreas e delle vie biliari, sarà istituito un Nuovo Ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla terapia delle suddette patologie.

L’Ambulatorio delle Malattie del Pancreas, sarà destinato ai pazienti affetti da complesse problematiche relative a pancreatiti acute e croniche, cisti e raccolte, tumori benigni e maligni del pancreas che necessariamente richiedono un approccio ultraspecialistico. Saranno esaminate e proposte soluzioni dedicate, valide ed efficaci, grazie ad un lavoro multidisciplinare di chirurghi, radiologi, anatomo-patologi, anestesisti, oncologi e radioteraisti che con competenza e grande umanità, analizzeranno i diversi casi clinici e valuteranno opportune terapie.

Inoltre, ulteriore obiettivo dell’Ambulatorio del Pancreas, sarà quello di favorire la prevenzione di queste malattie, principalmente quelle tumorali, per le quali è richiesta tempestività e l’attivazione di specifici ed adeguati percorsi.