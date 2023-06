A Battipaglia si terrà il “Forum Day 2023”

di Rita Milione

Il “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno”, per il 2023, si terrà nel comune di Battipaglia. Giunto oramai alla settima edizione, è l’evento più importante sulle politiche giovanili, organizzato dal Coordinamento dei Forum dei giovani provinciale.

“È un appuntamento che si è imposto sulla scena regionale e nazionale – afferma il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – riuscendo a coinvolgere tantissimi giovani provenienti dalla società civile, dai Forum dei Giovani comunali e dal variegato mondo associativo. Il Forum Day è un momento di reale confronto/dialogo politico per scambiare opinioni, idee, progetti e buone pratiche. Consente concretamente di individuare soluzioni e proposte riguardanti le politiche giovanili.”

“Gli organizzatori definiscono il Forum Day come quel momento per ricaricare le energie dell’attivismo civico – aggiunge il Vice Presidente e Consigliere alle politiche giovanili Giovanni Guzzo – infatti, attraverso la modalità del dialogo strutturato europeo, tutti i partecipanti sono protagonisti. Sono i giovani che propongono concretamente e direttamente le politiche per i giovani, secondo i principi della cittadinanza attiva.”

“Prima degli Stati Generali che si terranno a ottobre – conclude il Coordinatore Rosario Madaio – come Coordinamento dei Forum dei giovani della Provincia di Salerno, organizzeremo “Verso il Forum Day 2023”, percorso di avvicinamento in tre tappe, con incontri tematici su tutto il territorio provinciale. Questi incontri hanno lo scopo di riunire i territori, di interrogarsi con loro e insieme a loro su quali siano gli strumenti migliori da mettere in campo, in generale per le politiche giovanili, e in particolare per la partecipazione attiva.”

Naturalmente il Coordinamento dei Forum dei giovani provinciale si avvarrà, come nelle edizioni precedenti, della collaborazione del Forum dei Giovani di Battipaglia e della relativa Amministrazione Comunale ospitante, della Provincia di Salerno e del supporto del Forum Regionale dei Giovani – Campania.