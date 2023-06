Cava de’ Tirreni, videosorveglianza: finanziato nuovo progetto

di Rita Milione

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha approvato il finanziamento del nuovo progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina, presentato dall’Amministrazione Servalli (Cava de’ Tirreni) nell’ambito del POC (Programma Operativo Complementare) “Legalità linea di azione 2.1”, per un importo di 249.998,92 euro.

“Un ulteriore risultato per la sicurezza dei cittadini – afferma l’Assessore alla Polizia Municipale Germano Baldi – che testimonia l’ottimo lavoro del Comandante Stefano Cicalese e del Capitano Lamberti, responsabile del settore, che ci consentirà di potenziare ed ammodernare il nostro sistema di videosorveglianza che conta più di 60 telecamere fisse, oltre a quelle mobili per controlli più mirati. Il nostro sistema di videosorveglianza, peraltro, è stato messo già da tempo a disposizione anche del Commissariato di Polizia e dei Carabinieri nell’ambito di una azione sinergica per il controllo del territorio”.

Con questo nuovo importante finanziamento di circa 250 mila euro, sarà possibile installare nuove telecamere multisensor anche per il controllo dei parchi cittadini, del civico cimitero, aggiornare il software di gestione del sistema di videosorveglianza dotato di Intelligenza Artificiale, attuare il collegamento con il Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) di tutti i lettori targhe in uso alla Forze di Polizia in ambito territoriale e nazionale.