A Lancusi la 4ª edizione de “La Notte del Profeta”

di Rita Milione

𝘌’ 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘵𝘢 𝘚𝘢𝘯 𝘎𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘉𝘢𝘵𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘥 𝘪𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝙫𝙚𝙣𝙚𝙧𝙙𝙞̀ 𝟮𝟯 𝙜𝙞𝙪𝙜𝙣𝙤 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢̀ 𝘪𝘯 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘙𝘦𝘨𝘪𝘯𝘢 𝘔𝘢𝘳𝘨𝘩𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 𝘢 𝘓𝘢𝘯𝘤𝘶𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘍𝘪𝘴𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰 (𝘚𝘈): 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘧𝘰𝘭𝘬𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘷𝘰𝘭𝘨𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰!

𝙇𝙖 𝙉𝙤𝙩𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙚𝙩𝙖 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘶𝘯𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪, 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘢 360 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘪, 𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘍𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘚𝘢𝘯 𝘎𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘉𝘢𝘵𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢.

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Protettore, il Comitato Festa organizza la 𝟰^ 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲 “𝗟𝗮 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘁𝗮“. Piazza Regina Margherita si trasformerà in un palcoscenico di prim’ordine!