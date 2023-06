Pagani, blitz al mercato ortofrutticolo: sequestrati 3,2 tonnellate di prodotti non conformi

di Rita Milione

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno e personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno, in collaborazione con i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di Pagani, hanno controllato gli stand del mercato ortofrutticolo di Pagani e sottoposto a sequestro circa 3,2 tonnellate di prodotti risultati “non conformi” alla normativa vigente in materia di tracciabilità alimentare elevando sanzioni per un importo complessivo pari a 9mila euro.

Tre le diffide per la risoluzione di carenze igienico-sanitarie a vario titolo rilevate ed effettuati campionamenti per la ricerca di eventuali residui di prodotti fitosanitari (anche denominati antiparassiti o pesticidi), allo scopo di garantire la sicurezza alimentare ed assicurare un elevato livello di protezione del consumatore. Durante i controlli, è stato anche deferito un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che ha violato la prescrizione di permanere nella propria abitazione nelle ore notturne.