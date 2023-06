Ravello, fissate le tariffe taxi e gli orari estivi per il trasporto pubblico

di Rita Milione

È stata adottata dalla giunta comunale di Ravello, la delibera che fissa le nuove tariffe in vigore per i taxi. Per la tratta più richiesta, da Ravello ad Amalfi, l’importo è stato fissato in 55 euro, da 1 a 4 persone, e in 60 euro da 5 ad 8 persone. Per raggiungere la stazione ferroviaria di Napoli, la tariffa varia invece tra i 140 e i 160 euro, mentre per l’aeroporto di Capodichino, dai 150 ai 170 euro.

Cittadini e turisti possono inoltre usufruire delle navette di trasporto pubblico da Ravello ad Amalfi, istituite dal Comune di Ravello per ovviare all’emergenza che ha comportato limitazioni alla viabilità lungo la strada provinciale 75. Il costo del ticket è di 2 euro. Il servizio via Tramonti, garantito dalla Sita osserva i seguenti orari: