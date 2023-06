Eboli: uomo accoltellato al culmine di una lite

di Filomena Volpe

Un uomo già conosciuto dalle forze dell’ordine è stato accoltellato in piazza Pezzullo ad Eboli a causa di dinamiche concernenti lo spaccio.

I fatti

Il ferito è stato trasferito in ospedale. Il colpo, per fortuna, non ha intaccato gli organi interni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.