Salerno: aggressioni e violenze sul lungomare. I provvedimenti del sindaco

di Filomena Volpe

Salerno. In seguito all’ennesimo episodio di violenza ai danni degli agenti della Polizia Municipale verificatosi nei pressi del lungomare Trieste, il sindaco Vincenzo Napoli ha inviato una lettera al Prefetto Francesco Russo per chiedere la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.

Il contenuto della lettera

Il primo cittadino chiede che venga fatta “un’analisi dettagliata di questo fenomeno collegato anche allo spaccio di droga” e che venga redatto “un piano operativo interforze”. “E’ necessario garantire in una zona tanto frequentata un presidio permanente di Polizia e Carabinieri che hanno come prioritario compito istituzionale la salvaguardia dell’ordine pubblico” conclude Napoli.