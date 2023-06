Oroscopo Paolo Fox Giovedì 22 Giugno 2023: Scorpione agitato

Ariete Se siete single è arrivato il momento di uscire e fare la prima mossa. Non potete pensare di rimanere single a vita o ancorati a un passato che non tornerà. Sul lavoro attenzione a non riempirvi di attività e cose da fare.

Toro In questo periodo non siete tanto aperti all’amore ma non chiudetevi troppo in voi stessi. Sul lavoro sembra tutto più difficile del solito ma presto riuscirete a trovare un equilibrio.

Gemelli Che gran bisogno d’amore che avete! Cercate di trovare la persona giusta per condividere momenti speciali. Sul lavoro arrivano le soddisfazioni. Sarete in grado di ottenere grandi cose e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

Cancro Questa giornata è particolarmente stancante dal punto di vista emotivo ma niente paura, presto andrà meglio. Sul lavoro attenzione alle spese di troppo. Ultimamente infatti il portafogli piange perché avete speso oltre le vostre possibilità.

Leone Se siete single sarebbe meglio mettersi di nuovo in gioco e mostrarvi a tutti per i grandi partner che sapete essere. Sul lavoro attenzione a chi scegliete come soci.

Vergine La giornata è ideale per i sentimenti. Chi è single potrà incontrare presto l’anima gemella e scoprire nuove e forti emozioni. Sul lavoro state già mettendo a punto nuovi progetti quindi continuate così. Magari sarà la volta buona in cui otterrete qualcosa di speciale e meritato.

Bilancia Sarebbe meglio non fare troppe cose perché la stanchezza è davvero tanta. Prendetevi un momento di relax e sul lavoro al bando le polemiche. Avete bisogno di riposare e di ricaricare le pile. D’altronde l’estate è alle porte e dovete approfittare per rilassarvi.

Scorpione C’è agitazione nell’aria ma riuscirete a superare questo momento di crisi in amore. Sul lavoro state lontani da chi vi succhia energia. C’è chi proverà a fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

Sagittario La giornata porta belle emozioni anche se il pomeriggio sarà meglio della mattina. Sul lavoro potrebbero esserci scontri ma non fatevi coinvolgere troppo. Sarete in grado di dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.

Capricorno Questa giornata inizia con un po’ di confusione nel cuore ma già dalle ore pomeridiane andrà meglio. Sul lavoro arrivano nuovi progetti da cogliere al volo. Non fatevi prendere dalla fretta e dall’ansia, ma valutate con calma pro e contro prima di accettare.

Acquario Attenzione alle novità in amore perché potrebbero cambiarvi la giornata in meglio. Sul lavoro apritevi al diverso. Imparate a testare qualcosa di nuovo e non fermatevi di fronte alle prime difficoltà.