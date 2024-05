Oroscopo Branko venerdì 17 Maggio 2024: Cancro positivo

Ariete Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potreste sentirvi un po’ più fiduciosi riguardo al futuro. Usate quell’ottimismo come carburante per aiutarvi a rimanere in linea con i vostri obiettivi.

Toro Cari amici del Toro, se il vostro serbatoio è vuoto, cercate dei modi per riempire la vostra tazza. Prendetevi una boccata d’aria fresca, prenotate una vacanza, impegnatevi nella vostra pratica spirituale.

Gemelli Cari Gemelli, appoggiarsi agli altri è un’abilità che può richiedere pratica. Un amico potrebbe venire per voi per un consiglio o per darvi una mano. Lasciate che chi vi vuole bene vi aiuti.

Cancro Cari Cancro, potrebbero esserci buone notizie in arrivo riguardo al lavoro o al vostro benessere. Nel pensare alla partnership o al team giusto per voi, esplorate tutte le opzioni.

Leone Cari amici del Leone, attingete alla vostra energia creativa, potrebbe aiutarvi ad affrontare un problema o un progetto in modo diverso. Possibili diversi risultati positivi.

Vergine Cari Vergine, dopo essere stato circondato da persone, durante le prossime ore potreste aver bisogno di uno spazio solo per voi.

Bilancia Cari Bilancia, aspettatevi un risultato positivo se dovete avere una conversazione o un incontro. Assicuratevi solo di non essere eccessivamente accomodanti. Difendetevi voi stessi.

Scorpione Cari Scorpione, potrebbero esserci dei soldi extra in arrivo. Se avete bisogno di chiarire le cose con qualcuno per quanto riguarda le finanze, è un buon momento per dare seguito ai vostri intenti.

Sagittario Cari Sagittario, siate gentili con voi stessi nel corso della giornata di oggi. Vi meritate lo stesso trattamento amorevole che spesso riservate agli altri.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, non dovete essere timidi nel chiedere supporto a qualcuno. È importante permettere agli altri di essere generosi.

Acquario Cari Acquario, il vostro benessere è la vostra più grande priorità per le prossime ore. Cosa dovete fare per prendervi cura di voi al meglio in questo momento? Datevi una risposta. Sapete bene qual è.