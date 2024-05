Pellezzano, inaugurazione Centro Cottura Educampus

di Rita Milione

Inaugurato nella giornata di ieri a Capezzano, con la benedizione impartita dal sacerdote 𝐝𝐨𝐧 𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐞, il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 rientrante nel progetto Educampus derivante da un contratto relativo al project financing realizzato in sinergia tra il Comune di Pellezzano, la Cooperativa Sociale “Progetto 2000” e Althea, grazie al quale è stato possibile realizzare la ristrutturazione e funzionalizzazione dell’𝐚𝐬𝐢𝐥𝐨 𝐧𝐢𝐝𝐨 sito alla Via Fravita in località Capezzano di Pellezzano.

Una struttura all’avanguardia nella quale verranno preparati i pasti non solo per i bambini dell’asilo nido, ma anche per gli studenti delle scuole del territorio nel massimo rispetto della sicurezza e della qualità degli alimenti.