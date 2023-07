A Pellezzano arrivano gli “Arteteca”

di Rita Milione

Il nostro territorio si tinge di CULTURA con la rassegna estiva dal titolo “R…Estate con Noi” presso la Grande Arena “CHARLOT” alla frazione Capezzano di Pellezzano dove OGGI, 14 Luglio 2023, alle ore 21.30 saranno di scena gli “ARTETECA”, lo strepitoso duo partenopeo che si esibirà con esilaranti sketch con lo scopo di divertire il pubblico che vorrà concedersi qualche ora di svago attraverso un momento di relax e divertimento.

“Invitiamo il pubblico – ha detto il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra – e tutti gli appassionati di cabaret a non mancare a questo coinvolgente spettacolo degli ARTETECA che si terrà presso l’Arena CHARLOT di Capezzano nell’ambito della rassegna estiva “R…Estate con Noi” in collaborazione con Radio Bussola 24. Rivolgo il mio plauso e le congratulazioni a Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, due giovani che stanno continuando a credere nella diffusione della cultura a 360 gradi.

A loro va rivolto anche il ringraziamento da parte dell’intera popolazione di Pellezzano perchè grazie al loro contributo e al loro lavoro, il nostro territorio sta ospitando personaggi di fama Nazionale ed Internazionale per consnetire a chiunque, nessuno escluso, di nutrirsi di CULTURA e SPETTACOLO in tutte le sue forme. Grazie per quello che state facendo ragazzi”.

Il Primo Cittadino ha invitato tutti a partecipare. Per acquistare i biglietti ci sono 2 opzioni: acquista online su ticketone oppure chiama e prenota, attivo tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 21:00 al n. 0892593359 – Whatsapp ⁨350 910 9146