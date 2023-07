Mantova, continuano le ricerche dei due ragazzi dispersi

di Antonio Jr. Orrico

Le ricerche proseguono. I vigili del fuoco di Mantova e di Suzzara, con l’ausilio di un elicottero proveniente da Bologna e dei colleghi sommozzatori di Venezia, stanno cercando da giovedì pomeriggio due giovani, uno di venti e l’altro di trent’anni. Entrambi sono scomparsi nelle acque del Po, a Revere, nel mantovano. A lanciare l’allarme la prima volta sono stati gli amici dei due ragazzi, che erano andati sulle rive del fiume a fare il bagno.

Sono entrati in azione i vigili del fuoco per le ricerche. Alberto Borsari, sindaco della cittadina in provincia di Mantova, ha scritto su Facebook: “Entrambi dovrebbero essere di origine marocchina. A quanto ho saputo, l gruppo di ragazzi, tutti giovani, era formato da otto persone. Da quanto è stato ricostruito sembra che uno dei ragazzi si sia tuffato in acqua e poi sarebbe sparito. L’amico avrebbe tentato di aiutarlo ma anche lui è stato inghiottito dai flutti.“

Il sindaco ha poi proseguito: “Uno dei ragazzi sarebbe poco più che ventenne mentre l’altro non è ancora stato possibile identificarlo, ma sarebbe più grande, forse è un 30enne. Il Po non perdona. La corrente avrà ormai trascinato i corpi lontano.“

Nessuno degli amici si sarebbe accorto di quanto stava succedendo. Infatti, quando sono usciti dall’acqua, hanno riscontrato solamente la mancanza di uno di loro, mentre l’assenza del secondo è stata notata solo successivamente.

I due dispersi sono entrambi residenti ad Ostiglia, il paese che si trova sulla sponda del Po di fronte a quella di Revere. Al momento, le ricerche stanno ancora proseguendo, e si attendono sviluppi.