A Pellezzano si conclude la terza edizione di “All for Autism”: una settimana di consapevolezza

di Redazione ZON

Si è conclusa questa mattina con grande partecipazione e coinvolgimento la terza edizione di “All for Autism”, la manifestazione promossa dal Comune di Pellezzano in occasione della Settimana della Consapevolezza sull’Autismo. Un percorso ricco di emozioni, riflessioni e momenti condivisi, che ha visto protagonisti soprattutto i bambini delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano.

Le attività, tra giochi, laboratori ed eventi, hanno offerto agli alunni un’occasione preziosa per avvicinarsi in modo autentico e partecipato ai temi dell’inclusione e del rispetto delle diversità. Fondamentale, in questo senso, la collaborazione delle insegnanti e della dirigente scolastica Grazia Di Ruocco, che hanno accompagnato con dedizione i piccoli studenti in questo viaggio educativo.

L’evento conclusivo, ospitato dal Cinema Teatro Charlot, ha rappresentato il culmine di una settimana intensa, resa possibile grazie al lavoro congiunto dell’Ambito S5, dell’ASL di Salerno, delle associazioni del terzo settore e degli operatori sociali che hanno curato ogni dettaglio dell’iniziativa.

Nel corso della manifestazione, l’assessora alle Politiche Sociali Annal Laura Villari ha espresso gratitudine a tutti i soggetti coinvolti, sottolineando quanto sia fondamentale parlare di autismo e farlo in un’ottica di rete e comunità. Concetti che hanno trovato piena espressione anche nel convegno istituzionale tenutosi al Salone dei Marmi del Comune di Salerno, dal titolo “Insieme si può: l’inclusione come progetto di comunità”.

Durante il tavolo di confronto, moderato dal Piano di Zona S5 Salerno – Pellezzano, sono intervenuti rappresentanti della Regione Campania, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, della Camera di Commercio, del Centro per l’Impiego e numerose realtà associative. Si è discusso di strategie condivise per favorire l’inclusione delle persone nello spettro autistico, attraverso opportunità educative, ludico-ricreative, sportive e lavorative.

Il riconoscimento “Stella Blu” al Museo Città Creativa di Ogliara

Nel corso dell’incontro è stato anche conferito il riconoscimento “Stella Blu” al Museo Città Creativa di Ogliara, primo candidato a diventare un museo interamente accessibile e dedicato all’inclusione. Un segnale concreto dell’impegno del territorio verso un futuro più accogliente e consapevole.

“All for Autism” si conferma così non solo un evento, ma un progetto di sensibilizzazione e partecipazione, capace di generare connessioni reali e durature tra istituzioni, scuola, famiglie e comunità.