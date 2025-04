I piccoli spettatori diventano giurati: il Circolo Didattico di Baronissi protagonista al Giffoni Film Festival

di Redazione ZON

Una giornata da ricordare per gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria del Circolo Didattico di Baronissi e dell’Istituto Autonomia 82, che ieri hanno preso parte alla School Experience 4 del Giffoni Film Festival. I bambini hanno vissuto un’immersione entusiasmante nel mondo del cinema, tra proiezioni di cortometraggi selezionati e l’emozione di votare come veri membri di giuria.

Accolti con calore dal direttore Claudio Gubitosi, dal direttore generale Jacopo Gubitosi e dall’intero staff del festival, i piccoli ospiti si sono sentiti subito parte integrante della grande famiglia Giffoni. Un’ospitalità che ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più magica e coinvolgente.

Nel corso della manifestazione, la Sindaca Anna Petta ha elogiato l’importanza di progetti educativi di questo tipo, capaci di stimolare nei più giovani la curiosità, il senso critico e la passione per la cultura. Ha inoltre annunciato l’intenzione di realizzare una sala cinematografica dedicata alla comunità, pensata per favorire l’accesso al cinema in modo sempre più inclusivo.

Un’esperienza che ha lasciato il segno, confermando ancora una volta il potere del cinema di unire, educare ed emozionare.