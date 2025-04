A Salerno arriva il doppiaggio cinematografico con Giorgio Borghetti

di Redazione ZON

Il doppiaggio cinematografico sarà anche a Salerno, grazie al volere del regista Antonello De Rosa, direttore artistico dell’Accademia Scena Teatro.

Il doppiaggio cinematografico entra di diritto fra le materie accademiche offerte da Scena Teatro, che per il 23esimo anno di attività si prepara ad offrire, per il nuovo anno formativo, tante discipline artistiche. Insegnante di prestigio il famosissimo attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano, Giorgio Borghetti che da anni intrattiene una relazione speciale con Scena Teatro ed una vera amicizia con De Rosa.

Il primo step del doppiaggio cinematografico si terrà sabato 5 e domenica 6 luglio presso il Teatro La Mennola di via Salvatore Calenda in Salerno – 14 ore (sabato dalle ore 12.00 alle ore 19.00 e domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00) di “full immersion” tra le tecniche del doppiaggio.

“La presenza di Giorgio Borghetti, nel corpo insegnanti della mia accademia, mi inorgoglisce! – afferma il direttore artistico De Rosa – oltre ad essere un grandissimo amico è un eccellente professionista, credo il migliore in assoluto”

Candidature aperte per il corso di doppiaggio cinematografico, che vedrà Salerno protagonista di un corso, fatto in maniera professionale, che finora è stato destinato ad altre città.

Per informazioni scrivere a [email protected] oppure al 3922710524-3333067832.