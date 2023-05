A Salerno la seconda edizione del progetto “Percorsi nel Gusto”

di Rita Milione

Dieta Mediterranea, domani alle 10 a Palazzo Sant’Agostino a Salerno la conferenza stampa del progetto esperienziale “Percorsi nel Gusto” della Fondazione Ebris, L’evento, sbarcato l’anno scorso anche negli Stati Uniti per promuovere i valori di una sana e corretta alimentazione, si svolgerà dal 5 al 9 giugno.

Sarà presentata domani, alle ore 10 presso la Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, la seconda edizione di “Percorsi nel Gusto”, la conferenza esperienziale sulla Dieta Mediterranea, promossa dalla Fondazione Ebris di Salerno, che si terrà dal 5 al 9 giugno, patrocinata tra gli altri dal Consolato Generale USA di Napoli e Consolato Generale d’Italia a Boston.

All’incontro di presentazione alla stampa di “Percorsi nel Gusto”, moderato dalla giornalista di Gruppo Stratego, Benedetta Gambale, parteciperanno il Presidente della Fondazione Ebris, Alessio Fasano, il vicepresidente della Fondazione Ebris, Giulio Corrivetti, il Sindaco di Cetara e Presidente del Flag Approdo di Ulisse, Fortunato della Monica, il Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi, frazione del Comune di Pollica, Valerio Calabrese, il Sindaco del Comune di Salerno, Vincenzo Napoli e il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il ricco programma dell’iniziativa. Dal 5 giugno ritorna Percorsi nel Gusto, che toccherà suggestivi luoghi della provincia di Salerno, con l’obiettivo di valorizzare lo stile di vita legato alla Dieta Mediterranea e le filiere d’eccellenza della Costa D’Amalfi e del Cilento. Chiusura prevista alla Fondazione Ebris con un convegno internazionale dal titolo “Impact of nutrition during the lifespan” (Impatto della nutrizione nel corso della vita).