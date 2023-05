Scippi a Battipaglia, arrestate due persone

di Rita Milione

In data 9 maggio 2023, i Poliziotti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per il reato di rapina, una persona per aver aggredito e scippato una signora nel locale sottopasso ferroviario.

In data 27 maggio 2023, per analoghi reati, anche grazie al sistema di telecamere a circuito chiuso, i poliziotti hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo.