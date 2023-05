Abbiategrasso, docente accoltellata da uno studente: “Non me l’aspettavo”

di Giusy Curcio

Un episodio di grande preoccupazione si è verificato all’istituto superiore Alessandrini di via Einaudi ad Abbiategrasso, nella provincia di Milano. Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato una professoressa di 51 anni, Elisabetta Condò, all’interno della scuola. L’incidente è avvenuto alle 8:25 di lunedì 29 maggio.

Le prime ricostruzioni arrivano grazie al racconto dei suoi compagni di classe: “È successo alla prima ora, all’inizio della lezione. Siamo entrati normalmente alle 8 – ha detto una compagna – e ci siamo subito suddivisi in gruppo per fare un lavoro. Io ero proprio in gruppo con questo ragazzo che per la prima mezz’ora è stato silenzioso, non collaborava con noi, non diceva nulla“. Poi “a un certo momento è venuta lì la nostra prof di italiano: ci ha aiutato nel nostro lavoro di gruppo e poi ha detto a questo mio compagno che a breve lo avrebbe interrogato in Storia per recuperare una insufficienza“. “Lui le ha risposto che dopo cinque minuti sarebbe arrivato“, prosegue la ragazza. Poi, l’aggressione. Quando la prof si è avvicinata e si è girata, lui l’ha accoltellata.

La professoressa si trova ora in in prognosi riservata, mentre il 16enne è ricoverato in Neuropsichiatria al San Paolo di Milano. Il ragazzo si è anche autoinflitto dei tagli.

“Non me l’aspettavo” queste le prime parole di Elisabetta Condò al marito Giuseppe Di Stato, anche lui insegnante, intervistato dal Corriere della Sera. Secondo quanto riferito dall’uomo, infatti, la donna pensava inizialmente di essere stata colpita da qualcosa caduta dal soffitto, ma girandosi ha visto l’alunno col coltello.