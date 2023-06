A Salerno l’iniziativa “Tracce di Speranza”

di Rita Milione

“Tracce di Speranza” all’orizzonte, a Matierno, quartiere salernitano dove, il 12 giugno, a partire dalle ore 17, si terrà l’iniziativa organizzata dal Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e in collaborazione con la Caritas parrocchiale di Matierno, guidata da Don Marco Raimondo. Dopo i saluti istituzionali, sarà presentato il nuovo murales realizzato dai ragazzi del Centro per la Legalità, guidati dal writer McNenya, all’anagrafe Stefano Santoro, presso il campetto di via degli Etruschi. L’opera, a tema ambientale, ha visto l’impegno dei minori del quartiere e di alcuni giovani stranieri che frequentano il corso di street art del Centro per la Legalità, promosso dal Piano sociale di zona S5. A seguire, sarà proiettato il nuovo spot progresso interpretato dagli stessi ragazzini e ideato nell’ambito del laboratorio audiovisivo educativo. Il video sarà divulgato anche sui social network, al fine di lanciare un messaggio positivo alla comunità tutta, attraverso i più piccoli.

Ospite d’eccezione della manifestazione, Davide Cerullo di Scampia che dialogherà con la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente, per raccontare la sua esperienza di vita, caratterizzata da un iniziale periodo buio, nel mondo della delinquenza, ma poi proseguita nell’impegno educativo e nella scrittura, per accendere luci di speranza e promuovere con il suo esempio un’evoluzione sociale necessaria a tutti.

A concludere l’iniziativa, tanti divertenti giochi per i più piccoli a cura dei volontari della cooperativa Galahad e uno squisito buffet offerto dalla comunità parrocchiale Nostra Signora di Lourdes di Matierno. Appuntamento, dunque, per lunedì 12 giugno, alle ore 17, presso il campetto adiacente al Centro per la Legalità, in via degli Etruschi, a Matierno. L’ingresso è gratuito.