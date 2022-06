Abraham B. Yehoshua: è morto il noto scrittore israeliano

Lo scrittore Abraham B. Yehoshua, 85 anni, è morto. L’uomo, malato da tempo, è stato particolarmente segnato dalla morte dell’amata moglie, avvenuta nel 2016.

Abraham B. Yehoshua: il rapporto con la morte

Durante alcune interviste ha confessato di attendere la morte con serenità:

“La morte è un dono che facciamo ai nostri nipoti, lasciamo loro spazio“.

Abraham B. Yehoshua: la sua storia

È nato a Gerusalemme nel 1936.

Ha studiato all’ università di Gerusalemme .

. Ha fatto diverse esperienze all’estero, tra Parigi e Oxford, per poi tornare a insegnare all’ università di Haifa .

. Insieme ad altri scrittori, come Amos Oz e David Grossman, si era fatto promotore di una soluzione pacifica del conflitto tra Israele e Palestina.

L’amore per la profondità dell’animo umano

Definito dal New York Times come il “Faulkner israeliano”, il suo obiettivo principale era quello di esaminare il tessuto psicologico degli esseri umani e metterne in risalto le sfumature più nascoste ed insospettabili.

Abraham B. Yehoshua: l’indagine nei confronti di un’incomunicabilità sociale

Durante il corso della sua vita Abraham B. Yehoshua ha esaminato, a fondo, i caratteri della cultura ebraica e della cultura palestinese cogliendo, in queste due, un carattere comune: un’incomunicabilità basilare, un silenzio assordante e lacerante che ha sempre logorato i rapporti tra gli uomini appartenenti a questi mondi culturali.

I suoi racconti

L’amante (Ha-meahèv) 1977

Un divorzio tardivo (Gerushìm meuḥarìm) 1982

Cinque stagioni (Molkho) 1987

Il signor Mani (Mar Màni) 1990

Ritorno dall’India (Ha-shivàh me-Hòdu)1994

Viaggio alla fine del millennio (Massà‘ el tom ha-èlef) 1997

La sposa liberata (Ha-kalàh ha-meshaḥrèret, letter. “La sposa liberatrice”) 2001

Il responsabile delle risorse umane (Shliḥutò shel ha-memunèh al mashavéy enòsh) 2004, da cui è stato tratto l’omonimo film per la regia di Eran Riklis nel 2010

Fuoco amico (Esh yedidutìt) 2007

La scena perduta (Ḥèssed sfaradì, lett. “Pietà spagnola”) 2011

La comparsa, 2015

Il tunnel, 2018

Saggi-Abraham B. Yehoshua

Elogio della normalità

Diario di una pace fredda (Articoli)

Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare

Il potere terribile di una piccola colpa. Etica e letteratura

Il labirinto dell’identità

Opere teatrali-Abraham B. Yehoshua