Catania: ritrovata la bambina scomparsa ieri, uccisa dalla madre: non era mai stata rapita

Una svolta drammatica e terrificante è giunta questa mattina riguardo il caso di Elena del Pozzo, la bimba di 4 anni scomparsa ieri pomeriggio a Mascalucia, nel catanese. Sua madre, Martina Patti, aveva raccontato di essere stata aggredita da 3 uomini, durante il viaggio in macchina, al ritorno dall’asilo.

Questa mattina, nel corso del sopralluogo nella casa di famiglia, la donna si è abbandonata ad un pianto liberatorio, e ha poi condotto i militari nel campo dove aveva nascosto il corpo di sua figlia.

Il rapimento non era mai avvenuto, nessun uomo incappucciato armato di pistola le aveva aggredite e aveva portato via la piccola per poi nasconderla chissà dove. La polizia aveva già mangiato la foglia al momento della denuncia di ieri sera, non escludendo infatti nessuna pista e non elaborando inoltre nessuna ipotesi definitiva. La donna infatti si era mostrata più volte contradditoria durante gli interrogatori.

La notizia è in aggiornamento