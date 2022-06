Calciomercato Juventus, Suarez si offre per l’attacco

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti in un suo famoso brano. Il giro immenso di Luis Suarez è durato due anni, da quando nel settembre del 2020 fu a un passo dalla Juventus. All’epoca serviva la cittadinanza italiana perché i bianconeri non avevano più a disposizione posti liberi per un extracomunitario. L’epilogo di quella vicenda fu un’inchiesta della Procura di Perugia. Tutti ricorderanno, infatti, che la procura bloccò tutto perché l’esame si rivelò una farsa. L’uruguayano, in seguito, si trasferì all’Atletico Madrid, con cui firmò un contratto che scade proprio alla fine di questo mese. E così, proprio come nella canzone di Antonello Venditti, dopo il giro che lo ha portato in Spagna ora Suarez potrebbe riavvicinarsi alla Juventus. I suoi procuratori, infatti, hanno offerto l’attaccante alla sponda bianconera di Torino. Un’offerta che trova terreno fertile visto che Agnelli e company cercano rinforzi offensivi dopo l’addio di Dybala diretto all’Inter.

Tuttavia la trattativa sembra complicata, soprattutto a causa dell’ingaggio da 5 milioni di euro che scoraggia la dirigenza bianconere. Anche perché al momento sono già intavolate le trattative con Di Maria e Kostic e i contatti con l’Atletico Madrid per il riscatto di Morata non sono chiusi.