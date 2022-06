Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 6, la puntata di oggi 14 Giugno

Una giovane imprenditrice umbra è vittima di un rapimento; un bambino della casa famiglia di Suor Maria ritrovato è in fin di vita. Tommasi indaga per capire se esista un collegamento tra i due eventi. «Un San Valentino per Natalina» Pochi giorni prima di San Valentino, due amiche portano Natalina in un bar che organizza incontri per scapoli. La stessa notte, poche ore dopo, viene ucciso un giornalista incontrato dalla perpetua proprio in quell’occasione.