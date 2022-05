Don Matteo 13: ecco cosa succederà nel decimo e ultimo episodio

Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella prossima e ultima puntata in onda giovedì 26 maggio su Rai 1

Don Matteo 13: andrà in onda giovedì 26 maggio 2022 su Rai 1 alle 21:25 l’ultimissimo episodio di una stagione molto particolare per la nota fiction. Dopo i primi 5 episodi il volto storico di Don Matteo (Terence Hill) è diventato infatti quello di Don Massimo (Raoul Bova). Un azzardo che non è comunque dispiaciuto ai telespettatori, che si apprestano quindi a seguire con ansia l’ultimo episodio. Ecco cosa succederà.

Nel decimo e ultimo episodio di Don Matteo 13, intitolato Dimenticando Matteo, i carabinieri indagheranno proprio sul nuovo arrivato, Don Massimo. Hanno notato, infatti, che il sacerdote frequenta in gran segreto una donna che è legata al suo passato. Questi strani movimenti faranno scaturire dubbi e sospetti su di lui. Il Maresciallo Cecchini, tuttavia, non si lascierà influenzare perché ha imparato a fidarsi ciecamente di Don Massimo ed è pronto a schierarsi al suo fianco.

Cecchini intanto dovrà anche impegnarsi nei preparativi del suo matrimonio con Elisa. Nel frattempo, invece, la vita sentimentale di Anna, sarà sempre più ingarbugliata, soprattutto dopo il ritorno di Sergio. Da una parte ci sarà la possibilità di costruire una famiglia insieme a lui e alla piccola Ines. Dall’altra parte, però, sarà anche tentata di mollare tutto e andare via, in nome di una nuova vita con Valente. Quale sarà la sua scelta? Ma soprattutto come si metteranno le cose con Marco? E cosa ne sarà di Don Massimo?

Non ci resta che aspettare giovedì per scoprirlo, ma per rivedere tutte le puntate di Don Matteo 13 clicca qui.