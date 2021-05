1 Eventi storici

946 – Consacrazione di Papa Agapito II

1166 – Incoronazione di re Guglielmo II di Sicilia nella cattedrale di Palermo

1291 – I nobili scozzesi riconoscono l’autorità di re Edoardo I d’Inghilterra

1297Con la bolla pontificia “In excelso throno” vengono scomunicati i cardinali Giacomo e Pietro Colonna

Lo stesso giorno i due cardinali assieme a Jacopone da Todi e a due spirituali francescani firmano il cosiddetto “manifesto di Lunghezza”, un duro atto d’accusa contro Bonifacio VIII

1497 – Amerigo Vespucci lascia Cadice per il suo primo viaggio nel Nuovo Mondo

1503 – Cristoforo Colombo scopre le Isole Cayman e le battezza Las Tortugas a causa delle numerose tartarughe marine che vi sono presenti

1534 – Jacques Cartier scopre Terranova

1752 – Benjamin Franklin effettua il primo esperimento di funzionamento del parafulmine

1768 – John Wilkes viene imprigionato per aver scritto un articolo per il North Briton che critica pesantemente Re Giorgio III. Questa azione provoca delle rivolte a Londra

1774 – Luigi XVI diventa re di Francia

1775 – Guerra d’indipendenza americana: Il Forte Ticonderoga viene preso da una piccola forza guidata dal colonnello Benedict Arnold e da Ethan Allen

1796 – Prima coalizione: Napoleone Bonaparte ottiene una vittoria decisiva contro le forze austriache al ponte di Lodi sul fiume Adda. Gli austriaci perdono 2.000 uomini

1801 – I pirati barbareschi dichiarano guerra agli Stati Uniti

1837 – Panico del 1837: le banche di New York falliscono e la disoccupazione raggiunge livelli da record

1857 – Ammutinamento indiano: In India, rivolta dei Sepoy contro l’esercito britannico

1865 – Jefferson Davis, Presidente degli Stati Confederati d’America, viene catturato dalle truppe degli Stati Uniti d’America vicino a Irwinville (Georgia)

1869 – La Prima Ferrovia Transcontinentale, che collega gli Stati Uniti occidentali a quelli orientali, viene completata a Promontory Summit, Utah

1872 – Victoria Woodhull diventa la prima donna candidata alla Presidenza degli Stati Uniti

1877 – La Romania si dichiara indipendente dalla Turchia, il riconoscimento avverrà il 26 marzo 1881, dopo la fine della Guerra d’indipendenza rumena

1906 – Nel Palazzo di Tauride a San Pietroburgo si tiene la prima riunione della Duma, il nuovo parlamento dell’Impero russo

1908 – Viene celebrata per la prima volta la Festa della mamma

1924 – J. Edgar Hoover viene nominato capo dell’FBI

1933 – Censura: In Germania, i nazisti inscenano un vasto incendio di libri in pubblico

1940seconda guerra mondiale: La Germania invade il Belgio, i Paesi Bassi, e il Lussemburgo: inizia la Campagna di Francia.

seconda guerra mondiale: Winston Churchill viene nominato Primo ministro del Regno Unito

Inizia l’operazione Fork, l’invasione dell’Islanda da parte delle forze britanniche.

1941seconda guerra mondiale: La Casa dei Comuni del Regno Unito viene distrutta da un raid aereo della Luftwaffe.

seconda guerra mondiale: Rudolf Hess si paracaduta in Scozia sostenendo di essere in missione di pace

1960 – Il sottomarino nucleare USS Nautilus completa la prima circumnavigazione subacquea della Terra

1963 – Su segnalazione del componente dei Beatles George Harrison, la Decca stipula un contratto con il gruppo rock dei Rolling Stones

1967 – Con l’accusa di uso di stupefacenti vengono arrestati Keith Richards, Brian Jones e Mick Jagger dei Rolling Stones

1971 – Johnny Moss vince l’evento principale delle World Series of Poker, riconfermandosi per la seconda volta consecutiva campione del mondo di poker sportivo

1979 – Gli Stati Federati di Micronesia ottengono l’auto-governo

1980 – Inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man

1981 – François Mitterrand è stato eletto presidente della Repubblica Francese. È il primo presidente socialista in Francia.

1988 – Michel Rocard diventa Primo Ministro di Francia

1994Lo stato dell’Illinois giustizia il serial killer John Wayne Gacy per l’omicidio di 33 persone.

Nelson Mandela viene eletto Presidente del Sudafrica

Berlusconi forma il suo primo governo

1997 – Un terremoto nei pressi di Ardekul nell’Iran nord-occidentale, fa almeno 2.400 vittime

1998 – Nascono a Fiuggi i Socialisti Democratici Italiani.

2001 – Nel Ghana, la calca durante una partita di calcio fa oltre 120 vittime

2002 – L’agente dell’FBI Robert Hanssen viene condannato all’ergastolo per aver venduto notizie segrete a Mosca in cambio di denaro e diamanti

2006 – Giorgio Napolitano viene eletto Presidente della Repubblica Italiana, è il primo Presidente già esponente del Partito Comunista Italiano

2007 – Il primo ministro britannico Tony Blair annuncia le proprie dimissioni dalla guida del governo