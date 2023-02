Accessori per il bagno: gli indispensabili

Arredare il bagno può sembrare semplice, perché questa è una stanza della casa che effettivamente necessita di pochi mobili oltre i classici sanitari, ma in realtà si rivela spesso molto più complicato di quanto si fosse preventivato.

Questo perché il bagno deve essere arricchito con degli accessori che possiamo considerare indispensabili: dei veri e propri must have che oltre ad essere funzionali permettono anche di completare il look della stanza. Vediamo insieme quali sono e come sceglierli per un ambiente al top.

# Tappeto da bagno

Il tappeto da bagno è un complemento che fa una grande differenza in questa stanza, anche a livello prettamente estetico. Naturalmente, parliamo di un accessorio che si rivela estremamente utile per uscire dalla doccia o dalla vasca ed evitare di bagnare il pavimento, ma il tappeto non è solo questo.

È un complemento che riesce a trasformare il look della stanza, rendendola più completa, curata e raffinata. Degli eleganti tappeti bagno di lusso si possono trovare nel catalogo di Ferò: un brand che ormai rappresenta una garanzia e che propone prodotti di alta qualità, ricercati ed esclusivi a prezzi accessibili.

# Porta sapone

Un altro accessorio che non può mai mancare in bagno è il porta sapone e anche in questo caso al di là della funzionalità si parla di estetica. Con un semplicissimo oggetto come questo infatti è possibile rendere la stanza più elegante ed accattivante, aggiungendo un tocco di classe in più.

# Bidoncino da bagno

Un accessorio forse meno importante dal punto di vista estetico ma sicuramente utile in qualsiasi bagno è il bidoncino, che gli ospiti devono avere la possibilità di trovare a disposizione.

In commercio se ne trovano ormai di molteplici tipologie e scegliere un modello che si adatti anche nello stile al resto degli arredi è sicuramente importante, sebbene di solito il bidone venga collocato in una posizione poco in vista.

# Porta asciugamani

Il porta asciugamani è un accessorio che difficilmente ci si dimentica di inserire in bagno, perché davvero indispensabile.

Anche in questo caso, in commercio al giorno d’oggi è possibile trovare tantissime tipologie differenti di porta asciugamani ed è importante che anche questo elemento sia in linea con il resto degli arredi. Lo stile dunque non deve essere diverso ma assecondare tutti gli altri accessori presenti in bagno.

# Porta rotolo di carta igienica

Un accessorio che al giorno d’oggi si può trovare in molteplici declinazioni è poi il porta carta igienica. I più moderni sono provvisti di una mensola fatta appositamente per appoggiare lo smartphone.

# Scopino WC

Un ultimo must have per il bagno è il classico scopino WC, che di certo si rivela funzionale più che estetico ma che comunque conviene scegliere in uno stile che sia in linea con il resto degli arredi. Quelli che abbiamo appena visto sono tutti accessori fondamentali in qualsiasi bagno.

Non dobbiamo poi dimenticare l’importanza della biancheria ossia degli asciugamani e degli accappatoi, che andrebbero sempre esposti in coordinato e scelti di ottima qualità. Anche in questo caso, Ferò viene in nostro aiuto offrendo biancheria da bagno pregiata ed esclusiva.