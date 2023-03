Achille Lauro alle Nazioni Unite

di Filomena Volpe

Ieri il cantante Achille Lauro si è recato a New York nella celebre sede dell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del Palazzo di Vetro (ONU). Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Achille Lauro e l’importante iniziativa

Il famoso artista è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa “GCMUNTALKS” dal titolo Le arti per la cittadinanza globale. È stato proprio in quest’occasione che Lauro ha tenuto uno speech sul ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e su quanto sia importante investire e credere nelle proprie passioni di fronte a una platea gremita di studenti internazionali.

Le sue parole

“E’ stato un grande onore per me varcare la soglia del Palazzo di Vetro dell’Onu, un luogo così importante e simbolico per la pace e le relazioni internazionali e poter parlare di musica come forma d’arte che unisce i popoli di fronte a studenti provenienti da tutto il mondo – ha esordito Achille Lauro. – “Sono enormemente fiero del progetto che ho portato avanti nelle scuole italiane nei mesi scorsi dove ho testimoniato la mia passione autentica per la musica che è diventata anche una professione con l’obiettivo di essere d’aiuto a chi ha ancora davanti il proprio futuro e si trova a intraprendere una scelta di vita così importante”. Ha proseguito l’artista: “Spero veramente che a tutti i ragazzi sia rimasto qualcosa dentro. Io credo moltissimo nei giovani e so che possono veramente cambiare il mondo, è anche grazie a loro che sono arrivato fino a qui.”

Che cos’è il “Global Citizens Model United Nations“?

Il Global Citizens Model United Nations (GCMUN), in corso a New York per tutto il mese di marzo, è un evento che ha l’obiettivo di spiegare quali siano le dinamiche dell’ONU attraverso simulazioni di progetti reali.

La novità del 2023

Per la prima volta quest’anno è stato dato spazio al side event “GCMUN TALKS” The Arts for Global Citizenship #AGCNewYork23, un format inedito che ha coinvolto Achille Lauro. Lo scopo dell’iniziativa è stato ed è quello di educare i giovani alla cittadinanza globale attraverso i diversi linguaggi dell’arte.