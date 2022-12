Acquario Sealife esplode. 1500 pesci e 1 milione litri d’acqua

L’acquario cilindrico più grande del mondo, Il Sealife Berlin, soprannominato anche Acquadom, situato al centro della capitale nei pressi di Alexanderplatz, questa mattina è esploso e la rottura della grande vasca ha provocato almeno due feriti.

L’opera era una delle principali attrazioni turistiche della città e si trovava all’interno del Radisson Collection Hotel, nel complesso DomAquarée, dove ci sono diversi uffici, un museo, un ristorante ed il Berlin Sea Life Center.

L’acquario era stato inaugurato il 2 dicembre del 2003 ed era costato 12,8 milioni di euro. Al suo interno vi erano circa 1500 pesci tropicali ed 1 milione di litri d’acqua.

L’esplosione è avvenuta questa mattina, ma le cause non sono ancora note. E’ stata esclusa l’ipotesi di un attentato, poiché vengono ricondotte ad un affaticamento del materiale le ragioni del cedimento della vasca. Nella mattinata, nei pressi dell’acquario Sealife c’è stato un grosso dispiegamento di forze dell’ordine, mentre la polizia twittava la notizia di tutta l’enorme quantità d’acqua che defluiva per strada.

L’acqua è giunta fino al terzo piano dell’albergo, mentre autobus riscaldati sono stati messi a disposizione dei turisti in attesa di trasferimento in altro alloggio. 100 pompieri sono ancora a lavoro per riportare in sicurezza la zona.