Aeroporto Salerno, Bellizzi annuncia bando per servizio taxi

di Antonio Jr. Orrico

Sono tutti in attesa. L’11 Luglio sarà la data ufficiale, il giorno zero per azzerare il countdown e per inaugurare questo nuovo capitolo della storia salernitana. La data ufficiale dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi è già decisa. Proprio in virtù di questo, i Comuni limitrofi si organizzano, soprattutto dal punto di vista del trasporto pubblico. Ecco che, dunque, Bellizzi ha ufficialmente annunciato un bando per il servizio taxi.

Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, consultabile online, la città di Salerno ha già annunciato l’intervento per l’allungamento della metropolitana fino allo scalo e il Comune di Bellizzi, dal canto suo, non resta a guardare. Il sindaco della città, Mimmo Volpe, ha infatti annunciato che l’amministrazione è al lavoro per pubblicare i nuovi bandi per i Taxi e trasporto urbano di competenza del Comune della Piana del Sele.

L’obiettivo è quello di avere un numero importante di taxi dinanzi lo scalo, in modo tale da offrire il migliore servizio all’utente che sceglie di raggiungere il Costa d’Amalfi o partire da Salerno.

“Una grande opportunità per il nostro territorio e per la provincia di Salerno. Grazie al lavoro di sinergia con la Regione Campania e gli enti territoriali si procede senza sosta per essere pronti. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi diventa ogni giorno una realtà. La Gesac società di gestione dello scalo sta operando rispettando il crono programma. Entro l’11 luglio i primi voli.” ha dichiarato il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe.