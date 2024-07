Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, atterrato il primo volo: data storica per il territorio

di Redazione ZON

Oggi, 11 luglio 2024, è una data importante per il nostro territorio. L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi è stato infatti ufficialmente inaugurato con l’atterraggio del primo volo della compagnia aerea Volotea sulla pista dello scalo salernitano. Il volo, partito da Nantes, è arrivato a Salerno alle 8 e 25, e sono sbarcati i primi passeggeri.

L’evento è stato immortalato dalla folla presente ad assistere al volo di debutto, che è possibile guardare al video presente sulla nostra pagina facebook, qui.

Oltre Volotea, anche compagnie aeree come Easy Jet, Ryanair e Universal Air hanno scommesso sul nuovo aeroporto di Salern, in cui oltre ai voli di linea si aggiungeranno presto le destinazioni charter per le destinazioni estive.

Alle ore 11, come riportato anche da Salernonotizie, vi sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione, alla quale presenzieranno il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini.